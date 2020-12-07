لبنان

الجيش فجر قذيفة من مخلفات الحرب في جزين

Lebanon 24
07-12-2020 | 10:37
A-
A+
Doc-P-772700-637429343483576587.jpg
Doc-P-772700-637429343483576587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه عثر على قذيفة عيار 81 من مخلفات الحرب في مدينة جزين عمل فوج في الجيش اللبناني على تفجيرها.
مواضيع ذات صلة
تردّد شخصية سياسية في مجالسها أنّ هناك انزعاجاً أميركياً من تغيير مدير المخابرات في الجيش اللبناني (نداء الوطن)
lebanon 24
07/12/2020 15:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش التقى ديروشر: آمل استمرار عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود بما يحفظ حقوق لبنان البحرية
lebanon 24
07/12/2020 15:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يدهم منطقة حوش السيد علي عند الحدود اللبنانية السورية
lebanon 24
07/12/2020 15:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستدعي المروحيات العسكرية لتمشيط الحدود اللبنانية (العربية)
lebanon 24
07/12/2020 15:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:27 | 2020-12-07
15:22 | 2020-12-07
15:17 | 2020-12-07
14:57 | 2020-12-07
14:28 | 2020-12-07
14:21 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website