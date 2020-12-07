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لبنان
الجيش فجر قذيفة من مخلفات الحرب في جزين
Lebanon 24
07-12-2020
|
10:37
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه عثر على قذيفة عيار 81 من مخلفات الحرب في مدينة جزين عمل فوج في الجيش اللبناني على تفجيرها.
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