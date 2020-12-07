لبنان

توقيف سارق بالجرم المشهود وضبط دراجة آلية مسروقة بحوزته يستخدمها في عملياته

Lebanon 24
07-12-2020 | 10:43
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صدر عـن المديرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي  شعبة العلاقات العامة مــا يلي البلاغ التالي:

بتاريخ 4-12-2020 ادعى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي وكيل مستوصف طبي في سنتر شبلي الكائن في محلّة خلدة، ضدّ مجهول بجرم سرقة كابلات نحاسية وبطاريات.
من خلال المتابعة الفورية، تمكنت عناصر الفصيلة المذكورة من توقيف المشتبه به بالجرم المشهود، ويُدعى:
- أ. ز. (مواليد عام ١٩٩٠، فلسطيني الجنسية)
ضُبط بحوزته أدوات تُستخدم في عمليات السرقة، ودراجة آلية مسروقة، وكابلات كهربائية.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وأنه قام بسرقة الدراجة في وقتٍ سابق من محلّة البسطا.
تمّ تسليم الدراجة الآلية إلى مالكها، وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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