سفير لبنان لدى الإمارات: لا قرار رسمياً يتعلق بوقف إعطاء تأشيرات دخول للبنانيين

أكّد سفير لبنان لدى دولة الإمارات، فؤاد دندن، عدم تبلغ السفارة رسمياً بأيّ قرار يتعلق بوقف إعطاء تأشيرات للبنانيين لدخول الإمارات، وقال: "تواصلت مع السلطات الاماراتية وليس هناك من قرار في هذا الإطار".

وأوضح دندن في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر "صوت بيروت انترناشونال"، أنّ "هناك لبنانيين تمكنوا من الحصول على تأشيرات وآخرين لم يتمكنوا من ذلك فهناك شروط للحصول على تأشيرات، وقال: "بعد الاخبار المتداولة في لبنان بات هناك نوع من حالة هلع فبات الاشخاص يتقدمون في نفس اليوم بأكثر من طلب للتأشيرة وهذا يؤدي إلى رفض من الـ"سيستام" للتأشيرة".

ولفت إلى وجود إجراءات تتعلق بالوقاية من "كورونا" في موضوع التأشيرات، مشيراً إلى أنّ "الإمارة الوحيدة التي رفعت الحظر عن تأشيرات الزيارة هي دبي في ظلّ الاجراءات المتخذة في موضوع كورونا".

وقال: "لا يمكنني أن أتحدث بلسان دولة الامارات ولكن نحن لم نتبلغ بأيّ قرار من نوع حجب التأشيرات عن اللبنانيين".