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لبنان
3 سفراء جدد في لبنان.. من هم؟
Lebanon 24
07-12-2020
|
11:18
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تسلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه اليوم نسخا عن أوراق اعتماد السفراء الجدد، لكل من سيراليون
Ali Barbara Lamar's، البرازيل Hermano Telles Ribeiro وكوريا الشمالية Mun Jong Nam لدى لبنان، تمهيدا لتقديمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في وقت لاحق.
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