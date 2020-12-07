بلدية كوسبا: اصابة جديدة في البلدة

اعلنت بلدية كوسبا في بيان،" تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة من البلدة، وهو يلتزم الحجر المنزلي" ، وطلبت من جميع المخالطين" التزام الحجر ايضا".

كما اعلنت البلدية شفاء مصابة من الفيروس، مشددة على " كل شخص أجرى فحص PCR التزام المنزل لحين صدور النتيجة، وذلك حفاظا على سلامة عائلته ومجتمعه".