قضاء زغرتا.. 5 حالات ايجابية

اعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، "تسجيل خمس حالات ايجابية خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:كفردلاقوس: 2كفرياشيت: 1مزيارة: 2وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".وجددت تأكيدها على "تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا بوضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".