إرجاء المحاكمة في قضية الطفلة صوفي مشلب الى الأول من شباط

أرجأت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ضياء مشيمش جلسة محاكمة مستشفى الروم والأطباء الأربعة المدعى عليهم في قضية الطفلة صوفي مشلب الى الأول من شباط 2021 وذلك لتغيب شركة التأمين bankers عن الجلسة على الرغم من تبلغها رسمياً موعد الجلسة، التي حضرتها المحامية غريتا بيطار من مكتب المحامي جورج الخوري بوكالته عن والد الطفلة فوزي مشلب.