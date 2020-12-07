إرجاء جلسة محاكمة رامي عليّق الى 17 كانون الأول

مثُل رئيس تحالف متحدون المحامي رامي عليّق قبل ظهر اليوم أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي حيث جرى استجوابه بجرم تهديد وتحقير القضاء، وقد أرجئت الجلسة الى 17 كانون الأول الجاري، وذلك للبت بشأن الدفوع الشكلية المقدمة من قبل الوكيل القانوني لعليّق المحامي ابراهيم مسلم وممثل نقابة المحامين في بيروت المحامي وليد أبو ديا.

وكانت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت قد إدعت على عليّق بعد قيامه بإلقاء خطاب في الباحة المؤدية الى مكاتب النيابات العامة في قصر العدل ببيروت يوم الخميس الماضي عمد خلاله الى تهديد وتحقير القضاء.