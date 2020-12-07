لبنان

نقابة أصحاب المطاعم دعت لجولة رقابية وإعلامية للتأكد من التزام الاجراءات

Lebanon 24
07-12-2020 | 13:02
A-
A+
Doc-P-772739-637429429582475868.jpg
Doc-P-772739-637429429582475868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكدت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في بيان، أنها وعدت "بإفراغ صالات مطاعمنا من الطاولات والكراسي وترك ما نسبته 50% من القدرة الاستيعابية، لحل مشكلة الاكتظاظ ووضع الخرائط المثبتة لذلك على أبواب مؤسساتنا من اجل الشفافية المطلقة بالعمل والالتزام بالتعاميم الرسمية الصادرة".
 
وأضافت: "ندعو الأجهزة الأمنية الرقابية لوزارتي السياحة والداخلية الى جولة في يوم 10 كانون الأول 2020 حيث اصحاب المطاعم في انتظارهم، كي يتثبتوا بأنفسهم مما تقدم أو لتأخذ المراجع المختصة الاجراءات المناسبة بحقهم، وبأن المطاعم بعد افراغ طاولاتها وكراسيها وصارت قدرتها الإستيعابية 50% فقط من مساحتها، وأصبحت اكثر أمانا من المنازل. وكي تكون صفحة اقفال المطاعم بحجة الاكتظاظ قد طويناها الى غير رجعة، نطلب من الإعلام، الذي يشكل العين المشاهدة أن يقوم بجولة لنقل هذا الواقع ويبقى الرواد هم الحكم والفيصل النهائي بهذا الموضوع وليشتكوا عن المؤسسة غير الملتزمة".

وتابعت: "في حال تبين بأن مشكلة اكتظاظ المطاعم قد انتهت، وبأن أصحاب المؤسسات التزموا، فإننا سنتقدم باقتراح كامل متكامل وبملف جاهز يتعلق بقطاع السهر وتمديد وقت الاقفال ليلا، إذ من غير المقبول ان يكون لبنان بمطاعمه وقطاع السهر فيه خارج الخارطة السياحية في موسم الأعياد وبخاصة ليلة رأس السنة، وخصوصا أن الوقت يدهمنا فمن حق اصحاب المطاعم والملاهي الليلية والمقاهي والحانات الاستفادة من موسم الأعياد، ومن حق المغترب اللبناني المجيء وتمضية الأعياد بين افراد عائلته وإدخال أموال إلى البلد، ولذلك فإن الاسراع بإقرار الخطة المتعلقة بقطاع السهر من شأنها ان تمنح الوقت للمؤسسات لكي تتكيف مع تطبيق الاجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها وواجباتها، ومن شأنها ايضا ان تعلم الرواد ولا سيما المغتربين منهم بأن ما تبقى من اماكن السهر التي لطالما استقبلتهم في لبنان هي آمنة وملتزمة اي من شأنها تخفيف الاكتظاظ في المنازل، بالاضافة الى اعادة إطلاق عجلة هذا القطاع الذي عانى الكثير".
 
وختمت: "فلنخرج من اكتظاظ منازلنا ولنسهر في أماكننا الآمنة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2020-12-07
15:27 | 2020-12-07
15:22 | 2020-12-07
15:17 | 2020-12-07
14:57 | 2020-12-07
14:28 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website