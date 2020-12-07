لبنان

90 مليون ليرة.. عاملة اجنبية تسرق منزل مخدومها وتهرب

Lebanon 24
07-12-2020 | 13:08
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ادعى س. ج. في منطقة ضهر الصوان أن عاملة المنزل ر. ب. من الجنسية الغانية، سرقت مبلغ 2000$ و85 مليون ل.ل. وخاتم سوليتير بقيمة حوالي 2500$ وفرت الى جهة مجهولة.
 
قدرت قيمة المسروقات بحوالي 91 مليون ل.ل. 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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ضهر الصوان

سرقة

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