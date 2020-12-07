اليكم عدد الاصابات بكورونا في السجون

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البلاغ التالي:في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:1- تم تشخيص /585/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء /1807/ فحوصات (PCR) للنزلاء، وان جميع الحالات في نظارة قصر عدل بيروت تماثلت للشفاء. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى /570/ حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.2- في سجن البترون، ان جميع السجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /21/، تماثلوا للشفاء.3- في نظارة مخفر بعلبك، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص /8/ حالات ايجابية.4- في نظارة مخفر الرفيد وفي سجن نساء بعبدا، تبين وجود حالة ايجابية واحدة في كل منهما.5- في سجن جبيل، وبعد إجراء فحوصات (PCR) تبين وجود /5/ حالات ايجابية.6- في سجن زحلة، توجد حالتان تعانيان من عوارض طفيفة، إنما وضعهما مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ فقد تماثلوا للشفاء.7- في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالة إيجابية واحدة، فيما شُفيت/7/ حالات.8- أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة- وتبيّن وجود /5/ حالات إيجابية.نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.