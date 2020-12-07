نتيجة خلافات سابقة.. اشكال واطلاق نار في القبة

وقع اشكال بين عدد من الشبان في منطقة القبة بجانب مسجد البشير تخلله اطلاق رصاص.



وبحسب المعلومات فإنّ الاشكال وقع نتيجة خلافات سابقة، حيث قام احد الاشخاص على طلاق النار، من دون وقوع اصابات.



وقد طوق الجيش المكان ويعمل على توقيف المتسببين.