جعجع أبرق لماكرون معزياً بالرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان

أبرق رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"، سمير جعجع، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معزياً بوفاة الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان، وهذا ما جاء في البرقيّة:

السيد رئيس الجمهورية،

بعد وفاة الرئيس جيسكار ديستان الحزينة، أتقدم منكم بأحر التعازي، ومن خلالكم، من كل الشعب الفرنسي.

في العام 1978، وسط فوضى الحرب، أرسل الرئيس جيسكار ديستان قوات فرنسية إلى جنوب لبنان من ضمن المهمة الأولى لقوّات "اليونيفيل". ومنذ ذلك الحين، استمرت هذه القوات بضمان أمن جنوب لبنان، وعلى حساب أرواح جنودها أحيانا.

وفي العام نفسه زار ديستان لبنان لإظهار تضامن فرنسا مع لبنان كما استقبل الرئيس الياس سركيس في قصر الإليزيه في إشارة إلى دعم الشرعية اللبنانية وشعب لبنان.

إنني أحيي الرجل الذي كانت لديه رؤية لفرنسا وأوروبا الحديثتين ترتكز على قيم إنسانية وثقافية راسخة ومشتركة بالكامل.

أنحني اليوم أمام ذكرى حلقة صلبة في سلسلة الصداقة الفرنسية اللبنانية.

وبينما أجدد تعازيّ وصداقتي أرجو منكم أن تتقبلوا، سيدي الرئيس، فائق الاحترام".