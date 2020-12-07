لبنان

الدفاع المدني: 72 مهمة خلال 72 ساعة

Lebanon 24
07-12-2020 | 13:50
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

"تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال72 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

- إخماد حرائق (عدد26) :

* أعشاب (عدد5) : (م. جبل لبنان) (عدد2) : راس المتن - عرمون.
(م‌. لبنان الجنوبي ) (عدد1) : عاراي.
(م.النبطية) (عدد2) : الزرارية - مرجعيون.

* منازل (عدد6) : طريق الجديدة - شاليه في فاريا - كورنيش المزرعة - الأوزاعي - سن الفيل - الجديدة.
* سيارات (عدد7) : وادي الحجير - المصنع - المديرج - عدوي - جل الديب - ميس الجبل - الملا.
* مؤسسات (عدد3) : داخل كاراج وسيارة في جديدة المتن - داخل محل لبيع الأدوات الكهربائية في مشمش - مطعم في عدشيت.
* كهرباء (عدد3) : غرفة كهرباء في أرنون وأخرى في عدلون - لوحة فواصم في قب الياس.
* مختلف (عدد2) : حاوية تابعة لمولد كهربائي في قرنة الحمرا - غرفة للعمال في شكا.

- نقل وإسعاف (عدد26) :

* حوادث (عدد15): العذرا - تحويطة الغدير - بشامون - قريطم - المدينة الرياضية - الحمرا - عائشة بكار - المصنع - عجلتون(2) - جبيل - حارة حريك - الفرزل - البسطة التحتا - الغبيري.
* حوادث سير(عدد11): صور ونقل جريح إلى المستشفى (*2) - فيطرون وإنقاذ جريحين من داخل سيارة ونقل أحدهما إلى المستشفى - أوتوستراد (عمشيت-جبيل) ونقل جريحين إلى المستشفى - أوتوستراد الأسد وإنقاذ جريح وسحب قتيلين ونقلهما إلى المستشفى - جل البحر ونقل جريح إلى المستشفى - طريق عام (طير دبا- صور) ونقل 4 جرحى إلى المستشفى - أوتوستراد جونية وإسعاف مصاب في مكان الحادث - طريق عام (البرغلية - صور) ونقل جريح إلى المستشفى - طريق عام عميق وإنقاذ 4 جرحى من داخل سيارتهم - مزرعة يشوع ونقل جريح الى المستشفى.

- إغاثة وإنقاذ (عدد18) : إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم بسبب غزارة المتساقطات في : الحكمة/الأشرفية، مار مخايل/الأشرفية، مستيتا، الفنار ، أرض جلول ، برج أبو حيدر ، ضبية ، الدورة ، البرج ، بسوس.
سحب مياه السيول: من داخل مبنى في الجعيتاوي.
من داخل مستودعات في : سد البوشرية، الدورة .
من داخل نفق البربير.
فتح الطرقات التي قطعت بسبب تراكم حبات البرد في كورنيش المزرعة.
إنقاذ هرة من داخل شفاط صناعي في بئر حسن.
فتح باب منزل في راس النبع.
فتح باب مصعد في المنية وإنقاذ مصاب من الداخل وإسعافه بالإستعانة بال MOTOAMBULANCE.

- سلامة عامة (عدد2) : ساحة ساسين (*2).

مجموع المهام المنفذة خلال ال72 ساعة الأخيرة : 72 مهمة


تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".
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