بعد مذكرة التوقيف من الإنتربول.. هذا جديد قضية رجل الاعمال زياد تقي الدين

أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً بترك رجل الأعمال اللبناني- الفرنسي زياد تقي الدين بموجب سند إقامة وحجز جواز سفره ومنعه من السفر.

وكان تقي الدين قد أُوقف في الرابع من الجاري من قبل فرع المعلومات بناء على برقية وردت الى النيابة العامة التمييزية من الإنتربول تتضمن مذكرة توقيف لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات وتمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بحسب ما ورد في مذكرة الإنتربول.