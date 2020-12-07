لبنان

بعد الجدل حول رفع الدعم عن الطحين.. توضيح من وزارة الاقتصاد

Lebanon 24
07-12-2020 | 14:15
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أوضح مدير عام الحبوب في وزارة الإقتصاد جرجس برباري أن ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول رفع الدعم عن الطحين غير صحيح، مشيراً الى أنه لم يصدر قرار عن وزارة الإقتصاد حتى اللحظة بهذا الموضوع، مضيفاً أن الأمر مطروح منذ أسبوع وغداً سيكون هناك إجتماع في وزارة الإقتصاد مع أصحاب المطاحن. 
وقال" نحن نركز على الطحين الذي يصنع منه الخبز العربي لأنه أساسي في غذاء المستهلك اللبناني"، مشيراً الى أن وزير الإقتصاد سيدعم كمية 27000 طن طحين مخصصين للخبز العربي، وأن هناك آلية لاتخاذ هكذا قرار بناءً على اجتماع الغد.
 
 
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