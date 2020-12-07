قرار بإقفال بعلبك والهرمل و14 بلدة في المحافظة لمدة أسبوع

اتخذ محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا بإقفال 16 مدينة وبلدة لمدة أسبوع، بسبب النسبة المرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا، هي: بعلبك، الهرمل، النبي شيت، دورس، العين، رأس بعلبك، بريتال، اللبوة، بدنايل، طاريا، القصر الكواخ، اليمونة، عرسال، تمنين، الفاكهة جديدة، وحوش الرافقة".وكان قد تم إقفال المدارس في تلك المدن والبلدات في وقت سابق.