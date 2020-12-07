اللجنة النيابية الفرعية تابعت درس اقتراح قانون الشراء العام

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الشراء العام في لبنان جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: آلان عون، امين شري، انيس نصار، جهاد الصمد، سمير الجسر، فريد البستاني، فيصل الصايغ محمد الحجار، كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية وتابعت اللجنة درس الاقتراح على ان تعقد جلسة اخرى في وقت لاحق.