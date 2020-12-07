لبنان

"أمل": المطلوب من أصحاب الشأن بأن يكون هذا الأسبوع للحسم الحكومي

Lebanon 24
07-12-2020 | 14:57
A-
A+
Doc-P-772767-637429499315325654.jpg
Doc-P-772767-637429499315325654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد المكتب السياسي لحركة "أمل"، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جميل حايك، وحضور الأعضاء، على أن "حسم الملف الحكومي بات حاجة أكثر من ملحة وضرورية، وأن أي تأخير تتضاعف أثمانه على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحتى الأمنية، وبالتالي لم يعد يمتلك أحد من اللبنانيين والمسؤولين ترف خسارة الوقت ومخاطره على الوطن والمواطن".


وأكد في بيان، أن "المطلوب من أصحاب الشأن بأن يكون هذا الأسبوع أسبوع الحسم الحكومي، وتبني البرنامج الإصلاحي الإنقاذي"، مشيرا إلى أن "الحركة تؤكد استكمال النقاش حول موضوع الدعم، متمسكين برفض أي قرار لإلغائه قبل وضع آليات قانونية واضحة وملزمة لإستفادة العائلات الفقيرة وذات الدخل المتوسط".


ولفت إلى أن "أمام الحديث عن أزمة اوسع للكهرباء مع نهاية العام، نركز على ضرورة فتح هذا الملف كعنوان متقدم من عناوين الإصلاح والشفافية، وتحديد المسؤوليات فيه وفقا للأصول القانونية، وعلى المعنيين إيجاد الحلول الآيلة لتجنب الأسوأ".


وجدد إدانته "العدو الصهيوني في عدوانه على كنيسة الجثمانية ضمن مخطط تهويد القدس، وضرب الأماكن المقدسة المسيحية والاسلامية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:20 | 2020-12-08
01:13 | 2020-12-08
01:07 | 2020-12-08
00:59 | 2020-12-08
00:51 | 2020-12-08
00:44 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website