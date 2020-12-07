فرعية اللجان النيابية بحثت في منهجية العمل حول قانون المنافسة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لها عند الاولى من بعد ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: رولا الطبش، فادي علامة، اده ابي اللمع، الان عون، جهاد الصمد، وفيصل الصايغ، وقد خصصت الجلسة للبحث في منهجية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة بشأن اقتراح قانون المنافسة. واستمعت اللجنة الى آراء الحاضرين الذين أبدوا ملاحظاتهم، وفي ضوء اجتماع اللجنة تم التوافق على دعوة الوزارات والجهات المعنية وكل من يفيد النقاش باقتراح القانون.