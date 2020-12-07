محتجون من طرابلس اعتصموا امام وزارة الصحة في بيروت... هذا ما طالبوا به

قدم عدد من المحتجين قدموا من طرابلس قبل ظهر اليوم، نفذوا اعتصاما امام وزارة الصحة في بئر حسن، مطالبين بالاسراع في تركيب وتجهيز المستشفى الميداني القطري التي كانت قدمته دولة قطر لمدينة طرابلس.

وعمد المحتجون الى قطع الطريق لبعض الوقت امام وزارة الصحة باتجاه السفارة الكويتية وحول السير الى الشوارع المحيطة، وما لبثت ان فتحت الطريق بعد وصول قوة من الجيش.