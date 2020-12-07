لبنان

الحريري بعد لقائه عون: الأربعاء سأعود.. وهذا ما نفته مصادر الثنائي الشيعي حول الحقائب

Lebanon 24
07-12-2020 | 17:07
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في إطار البحث في مخرج للتشكيلة الحكومية الجديدة، زار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث أشار الحريري بعد اللقاء الى أنّه: "تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية وتشاورت معه وسنلتقي مجدداً بعد ظهر الاربعاء لاستكمال البحث". 
 
وكان الحريري وصل الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتقديم مسودة تشكيلته الحكومية. 
 
وبحسب مصادر مطلعة على اجواء اللقاء فإنّ "افضل ما حصل في لقاء اليوم عودة التواصل بين الرئيسين بالاسماء والحقائب بشكل عام واتفقا على ضرورة استكمال المشاورات". 
 
ونقلت اجواء مواكبة للقاء عون الحريري بأنّه يسجل لهذا اللقاء الذي حصل اليوم ايجابية، فهو الاتصال الاول منذ ثلاثة اساببع ما يشير الى تحرك جديد في عملية تأليف الحكومة وقد حصل نقاش بالجو العام والاسباب التي ادت الى توقف التواصل كما تم تقديم طروحات بالحلول الممكنة لحل العقد التي تحول دون التأليف.
ووفق المعطيات الهامة فإنه لو لم يسجل اي تقدم في لقاء اليوم لما تم تحديد الاربعاء موعدا جديدا.
 
الى ذلك نقلت "المركزية" نفي مصادر الثنائي الشيعي أن يكونا قد سلما الحريري اسماء وزرائهما للحقائب التي اختارها لهما، بل "هما ينتظران أن يتواصل معهما بعد ان يتفق مع رئيس الجمهورية".
 
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