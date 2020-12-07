بري التقى رشدي وكومار جاه ومارتين لاسن... إليكم ما تمّ البحث فيه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان ياسر علوي، حيث تم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعرض الرئيس بري شؤونا مطلبية لا سيما موضوع تجديد العقد مع كهرباء زحلة خلال لقائه راعي ابرشية زحلة والبقاع والفرزل للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش في حضور النائبين جورج عقيص وميشال ضاهر.

وقال المطران درويش بعد اللقاء :" تشرفنا اليوم مع صاحبي السعادة النواب بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وتكلمنا في مواضيع كثيرة تهم البقاع وتهم لبنان لكن ركزنا بشكل خاص على تجديد العقد مع كهرباء زحلة ووعدنا دولة الرئيس انه قبل نهاية السنة سيكون هناك جلسة للبت في الموضوع وانا من هنا من هذا البيت الكريم ابشر اخوتنا في زحلة والجوار بان الامور سائرة بشكل ايجابي وان شاء الله النور سيبقى في زحلة وكل لبنان".

وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس النيابي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نجاة رشدي والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه ونائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان مارتين لاسن سكليف.

وأفاد المكتب الاعلامي في رئاسة المجلس "ان اللقاء تمحور حول الاوضاع الانسانية والقيام بالاصلاحات الضرورية واعادة بناء وترميم ما تسبب به انفجار المرفأ. وان المجتمع الدولي بأسره مع لبنان وان لا احد في العالم يمكن له ان يصدق التأخير الحاصل في ملف تأليف الحكومة ولو ليوم واحد، فتأليف حكومة اليوم قبل الغد يمثل شرطا اساسيا لمقاربة كل تلك العناوين وخاصة في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية على نحو كارثي".