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لبنان
كركي: دعوة إلى لقاء وطني شامل تحت شعار معا لنجمع قدراتنا ونتشارك هذه المسؤولية
Lebanon 24
07-12-2020
|
16:32
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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وفدا من صناديق التعاضد برئاسة السيد غسان ضو رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان وكل من الأب جورج صقر والسيد أديب بطحيش. وتم التداول والبحث في موضوعات عديدة تتعلق بالشؤون الصحية والاستشفائية وبصورة خاصة لناحية "إرتفاع كلفة الاستشفاء".
تناول المجتمعون، بحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان، الموضوعات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
"طلب المستشفيات من صناديق التعاضد الصحية تسديد جزء من كلفة الاستشفاء بالدولار الاميركي أو حسب سعر صرفه في السوق أو المنصة في ظل عدم قدرة المنتسبين إلى صناديق التعاضد على تحمل زيادة الاشتراكات لمواجهة الفواتير الاستشفائية.
- المساهمة بنسبة كلفة اللوازم الطبية غير المدعومة.
- احتمال رفع الدعم وخاصة عن الدواء وكيفية مواجهته في حال وقوعه".
كما بحث المجتمعون حول "ضرورة توحيد المواقف من قبل كل من الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العامة وصناديق التعاضد وتعاونية موظفي الدولة والجهات الطبية في المؤسسات العسكرية ونقابتي الأطباء والمستشفيات". وشددوا على "أن المؤسسات الرسمية الضامنة هي ذات طابع اجتماعي لا تتوخى الربح وأنهم سوف يقومون بكل ما يلزم للحؤول دون تكبيد المنتسب او المضمون أية أعباء إضافية وبصورة خاصة في حال تطبيق رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطبية الذي من شأنه زيادة وقع الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".
وشدد المجتمعون على "تفهمهم للاوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع الطبي والاستشفائي والتمريضي في لبنان في ظل توسع انتشار جائحة كورونا وعلى ضرورة التنسيق والتواصل معهم لما فيه مصلحة الجميع.
وتأسيسا على ذلك، فقد دعا المجتعمون الى لقاء وطني شامل لجميع الأطراف المسؤولة عن السياسة الصحية والمالية في لبنان لمواجهة مستقبل نظام التقديمات الطبية والاستشفائية تحت شعار "معا لنجمع قدراتنا ونتشارك هذه المسؤولية".
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