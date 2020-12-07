عثمان عرض مع يمق شؤونا تتعلق بمدينة طرابلس

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق على رأس وفد ضم نائب الرئيس المهندس خالد الولي، رئيس اللجنة المالية السيد احمد البدوي وقائد شرطة بلدية طرابلس المؤهل أول ربيع حافظ، في زيارة جرى في خلالها عرض لامور تتعلق بمدينة طرابلس.

