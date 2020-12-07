لبنان

لا انفجار في الجنوب.. هذا ما حصل في بلدة جباع

Lebanon 24
07-12-2020 | 16:55
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لإ إنفجار في الجنوب، وإنما معلومات أشاعت بلبلة تفيد بأنّ إنفجاراً وقع في مركز تابع لـ"حزب الله" في خارج بلدة جباع في إقليم التفاح، حسبما أشارت قناة "الحدث"، التي قالت إنّ  "الحزب فرض طوقا أمنيا على مركزه ببلدة جباع جنوب البلاد".
 
وبحسب المعلومات الأولية فإنّ الاصوات التي يسمع صداها في بلدة جباع عبارة عن مناورة للجيش اللبناني في منطقة كفرفالوس، ما أدى الى حدوث هذه الاصوات في الجو. كما أكدت مصادر ميدانية من داخل البلدة نفي حدوث اي انفجار تابع لمركز لـ"حزب الله". وفي المقابل اشارت مصادر عسكرية لـ"الجديد" الى أنّ الجيش اللبناني ليس لديه اي معلومات عن انفجار في خراج بلدة جباع ولا يقوم بمناورات عسكرية.
 
 
وفي حديث مع "النهار" قال رئيس بلدية جباع أحمد عملوش: "سمع دوي انفجار صغير جداً طلبت من شرطة البلدية التوجه إلى المنطقة الحرجية، إلاً انه لم يتسن لهم تحديد مكان الدخان الذي تصاعد".

وأضاف: "يوجد بقايا عنقودية في المكان وعلى ما يبدو مرّ حيوان وفجرت به وما يتم تداوله في الأخبار مجرد شائعات، ولا يوجد مراكز لـ"حزب الله" في تلك المنطقة".
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