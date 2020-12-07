استقصاء الجنوب سلمت مواطنا كان خطف من قبل مجهولين من النبطية الى مخفر حاصبيا لمعرفة الملابسات

سلمت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المدعو ح. ع الى مخفر حاصبيا، الذي كان اختطف من قبل شابين مجهولين من مدينة النبطية وسلباه 200 الف ليرة لبنانيه كانت في حوزته مع "كرافان مازدا رصاصي"، واطقاه في احد احراج الصنوبر خراج بلدة عين قنيا - قضاء حاصبيا، الى مخفر حاصبيا لمعرفة تفاصيل عملية الخطف، بناء لاشارة القضاء المختص .