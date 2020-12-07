إقفال مسلكي اوتوستراد كازينو لبنان من قبل أصحاب الحانات والملاهي احتجاجا على توقف اعمالهم

يشهد في هذه الأثناء مسلكا أوتوستراد كازينو لبنان زحمة سير خانقة وتوقف حركة السيارات، بسبب قيام أصحاب الحانات والملاهي الليلية بإقفال الأوتوستراد إحتجاجا على توقف أعمالهم.