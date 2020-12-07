لبنان

إقفال مسلكي اوتوستراد كازينو لبنان من قبل أصحاب الحانات والملاهي احتجاجا على توقف اعمالهم

Lebanon 24
07-12-2020 | 17:23
A-
A+
Doc-P-772799-637429586058747944.jpg
Doc-P-772799-637429586058747944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 يشهد في هذه الأثناء مسلكا أوتوستراد كازينو لبنان زحمة سير خانقة وتوقف حركة السيارات، بسبب قيام أصحاب الحانات والملاهي الليلية بإقفال الأوتوستراد إحتجاجا على توقف أعمالهم.
مواضيع ذات صلة
إبنة عمرو دياب تخطف الانظار مجددا بصورها مع حبيبها الوسيم في أحد الملاهي الليلية
lebanon 24
08/12/2020 01:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرر الغاء نظام المفرد والمزدوج في حركة السيارات وان إشغال المطاعم سيكون 50% كما يمنع إقامة الاعراس وستبقى الملاهي الليلية والحانات مقفلة (LBCI)
lebanon 24
08/12/2020 01:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تم رفع الشاحنة على اوتوستراد كازينو لبنان والسير عاد الى طبيعته
lebanon 24
08/12/2020 01:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كازينو لبنان.. ما في لعب مع كورونا
lebanon 24
08/12/2020 01:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24

كازينو لبنان

الملاهي الليلية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:20 | 2020-12-08
01:13 | 2020-12-08
01:07 | 2020-12-08
00:59 | 2020-12-08
00:51 | 2020-12-08
00:44 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website