17
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دياب عرض مع حب الله موضوع السلع الغذائية والوضع الصناعي وتأثيره على موضوع الدعم
Lebanon 24
07-12-2020
|
17:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وزير الصناعة عماد حب الله، وجرى البحث في موضوع السلع الغذائية والوضع الصناعي بشكل عام وتأثيره على موضوع الدعم.
مواضيع ذات صلة
جنبلاط عن حسان دياب: حدا بيتخرج من الجامعة الأميركية وبيكره جامعتو؟
Lebanon 24
جنبلاط عن حسان دياب: حدا بيتخرج من الجامعة الأميركية وبيكره جامعتو؟
08/12/2020 01:45:20
08/12/2020 01:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اتفق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للازمات
Lebanon 24
الرئيس عون اتفق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للازمات
08/12/2020 01:45:20
08/12/2020 01:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع
Lebanon 24
الرئيس عون التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع
08/12/2020 01:45:20
08/12/2020 01:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تتردد مصادر قيادية في قوى الثامن من آذار في الاعتراف بندمها للإطاحة بحكومة حسان دياب (نداء الوطن)
Lebanon 24
لا تتردد مصادر قيادية في قوى الثامن من آذار في الاعتراف بندمها للإطاحة بحكومة حسان دياب (نداء الوطن)
08/12/2020 01:45:20
08/12/2020 01:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حسان دياب
عماد حب الله
تابع
الأكثر قراءة
6 أبراج تتربع على عرش الحظوظ للعام 2021.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
6 أبراج تتربع على عرش الحظوظ للعام 2021.. هل أنت من بينها؟
09:00 | 2020-12-07
07/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح على انخفاض.. إليكم كم سجّل سعر الدولار
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح على انخفاض.. إليكم كم سجّل سعر الدولار
08:48 | 2020-12-07
07/12/2020 08:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أبواب جهنم بدأت تُفتح!!
Lebanon 24
أبواب جهنم بدأت تُفتح!!
06:22 | 2020-12-07
07/12/2020 06:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
22:19 | 2020-12-07
07/12/2020 10:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"هدية" للبنانيين سيعلنها خلال زيارته.. ايمانويل ماكرون بابا نويل!
Lebanon 24
"هدية" للبنانيين سيعلنها خلال زيارته.. ايمانويل ماكرون بابا نويل!
07:02 | 2020-12-07
07/12/2020 07:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:20 | 2020-12-08
انتعاش الملف الحكومي.. والمباحثات عملية شدّ حبال
01:13 | 2020-12-08
إتصالات فرنسية حرّكت الملف الحكومي
01:07 | 2020-12-08
لقاء عون - الحريري كسر الجمود
00:59 | 2020-12-08
عون يؤكّد على وحدة المعايير ومواصفات الشخصيات
00:51 | 2020-12-08
عُقدة باسيل.. الأصعب أمام التشكيل
00:44 | 2020-12-08
ضغط أوروبي ومصري لإنجاز تأليف الحكومة
فيديو
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
Lebanon 24
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
21:00 | 2020-12-07
08/12/2020 01:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-12-07
08/12/2020 01:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
11:48 | 2020-12-07
08/12/2020 01:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact