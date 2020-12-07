لجنة ادارة الازمات في الكورة: 25 إصابة جديدة بكورونا و4 قيد التحقق

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية، "تسجيل 25 حالة إيجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي: أنفه 2، كوسبا 2، إجدعبرين 1، بتوراتيج 2، أميون 1، النخلة وحارة الخاصة 4، بزيزا 1، برسا 1، قلحات 1، فيع 3، كفرقاهل 2، راسمسقا 1. وهناك قيد التحقق 4 حالات".



ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، مناشدة المصابين "التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية".