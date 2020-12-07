لبنان

دياب: نحاول ترشيد تمويل الاستيراد بطريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفته

Lebanon 24
07-12-2020 | 18:35
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 قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، في بداية اجتماع ترشيد الدعم: "نحن حكومة تصريف أعمال، ولكن البلد يواجه أزمة ونحن نحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفة هذا الاستيراد".
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حسان دياب

الاستيراد

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