دياب: نحاول ترشيد تمويل الاستيراد بطريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفته

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، في بداية اجتماع ترشيد الدعم: "نحن حكومة تصريف أعمال، ولكن البلد يواجه أزمة ونحن نحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفة هذا الاستيراد".