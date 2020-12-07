لبنان

الجيش: الجانب اللبناني اكد خلال الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة التزامه بالقرارات الأممية

Lebanon 24
07-12-2020 | 18:44
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 7/12/2020، عقد اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

وتناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق، وأعاد الجانب اللبناني تأكيد التزامه بالقرارات الأممية، وخصوصا القرار 1701 ومندرجاته، وشدد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة، ومنها: المناطق المتاخمة لشمال الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر وبقعة B1 المحتلة. وأعاد أيضا تأكيد ضرورة إدراج البقعة B1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية المقبلة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة.

وجدد الجانب اللبناني طلبه عبر اليونيفيل، تسلم خرائط عن التحصينات التي كان قد أقامها العدو الإسرائيلي إبان الاحتلال، بحيث عثر الجيش اللبناني واليونيفيل على إحداها بتاريخ 24/4/ 2020 في خراج بلدة العباسية قبالة الغجر، وأدان استمرار الخروقات المعادية للسيادة اللبنانية".
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