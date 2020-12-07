لبنان

جمالي تابعت مع وزير الصحة موضوع المستشفى الميداني في طرابلس

Lebanon 24
07-12-2020 | 18:53
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 أوضحت النائبة ديما جمالي في بيان، أنها "تواصلت اليوم، مع وزير الصحة الدكتور حمد حسن للاطلاع منه على موضوع المستشفى الميداني في طرابلس"، وقالت: "لقد أكد لي أن دولة قطر أرسلت أربع خيم وألف سرير للبنان، موزعة بشكل متساو بين الشمال والجنوب، كما أرسلت اثنتي عشرة وحدة للتنفس الاصطناعي. لكن هذا غير كاف، حيث أن وزارة الصحة بحاجة لدعم إضافي، من أجل تحويل هذه المساعدات إلى مستشفيات ميدانية فعالة، والمطلوب استكمال التجهيزات، وقد طلب وزير الصحة من البنك الدولي المساعدة والتعاون المرن بهذا الخصوص".

أضافت: "لقد شدد الوزير حسن على ضرورة أن تتحمل جهة ما المصاريف اللوجستية، والتجهيز الإداري والموازنة، فأعداد الخيم والأسرة والأجهزة لا يكفي، لاننا بحاجة إلى طاقم طبي وإداري أيضا. وفي هذا السياق، أقترح أن تقوم كل من لجنة الطوارىء وهيئة الإغاثة، بالمساعدة في موضوع التجهيزات، وعلى وزارة الصحة الإسراع قدر الإمكان بالترتيب من أجل طرابلس، حتى نتمكن من ضبط الأمور في المرحلة الأخيرة من كورونا".
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