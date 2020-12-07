حزب الله ينفي ما قاله فتفت: السيد نصر الله لم يقل له هذا الكلام بتاتاً

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله "الأكاذيب والمزاعم التي إدّعاها الوزير السابق أحمد فتفت في حديثه إلى جريدة نداء الوطن حيث قال فيها ان الأمين العام لحزب الله أبلغه أن حزب الله لديه جهاز أمن يعرف كل شيء في لبنان، وحاول من خلال هذا الكلام رمي التهم الباطلة في أكثر من اتجاه وعلى اكثر من صعيد"، كما جاء في البيان.

وأكد البيان أن "السيد حسن نصر الله لم يقل له هذا الكلام بتاتاً، وبالتالي فإن كل ما إدعاه ليس إلا افتراءات عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً".