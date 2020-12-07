"كورونا" يواصل تقدمه في المناطق.. إليكم الجديد

يواصل فيروس "كورونا" المستجد تفشيه في العديد من المناطق اللبنانية، في حين أن عدد الإصابات الإجمالي على صعيد لبنان بلغ 138096 بعد تسجيل 984 حالة.

وأعلنت خلية الازمة في بلدية عابا، في بيان، "تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" من سكان البلدة، وهما تلتزمان الحجر المنزلي". وأكدت أن "المخالطين لهما من أفراد العائلة وسيخضعون للفحوص والحجر المنزلي باشراف ومراقبة اللجنة".

وشددت على ان "الصحة هي أولوية في هذه الظروف الصعبة حيث المستشفيات والجسم الطبي في حالة يرثى لها"، مطالبة ب"أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر كي لا نقع فريسة هذا الفيروس الخبيث". ودعت "الجميع الى الحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي في التجمعات والمناسبات ووضع الكمامة والمثابرة على غسل اليدين وتعقيمهما باستمرار".

كذلك، سجلت خلية الأزمة التابعة لبلدية سبلين "3 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، لافتة الى أن "العدد التراكمي للحالات الإيجابية ارتفع إلى 94، وما زال عدد حالات الشفاء 71".

من جهتها، أشارت بلدية بريتال في بيان إلى أن "عدد الإصابات منذ بداية الجائحة حتى اليوم قد بلغت 317 إصابة، فيما حالات الشفاء 183، والحالات النشطة 34 حالة".

بدوره، قال رئيس بلدية تلبيرة في سهل عكار عبد الحميد سقر في بيان: "استنادا الى المستجدات الطارئة في مدرسة تلبيرة الرسمية، وحيث تم إبلاغنا انه نتيجة الفحوص المخبرية لبعض المعلمين والمعلمات في المدرسة، أظهرت إصابتين بفيروس كورونا في صفوف الجهاز التربوي. وبناء عليه، تواصلنا مع مدير المدرسة جورج نشار، وبعد التأكد من الاصابات تواصلنا مع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي وطلبنا منه ضرورة اغلاق المدرسة لمدة اسبوع على الاقل. وبدوره أجرى المحافظ اتصالاته مع وزارة التربية لاتخاذ الاجراء المناسب، ونحن بانتظار ابلاغنا بالقرار الذي سيصدر في هذا الشأن".



أضاف: "كما طلبنا من مدير المدرسة ضرورة تبليغ المعلمين والمعلمات بإجراء فحص pcr للاطمئنان على سلامتهم وحفاظا على سلامة التلاميذ ومواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير".



وأكد ان "الامور قيد المتابعة وسيتم تبليغ الاهالي بالقرارات التي سيتم اتخاذها بشأن المدرسة".

إلى ذلك، سجلت لجنة التتبع والترصد في الهرمل في بيان، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أنه "يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات".

ومع هذا، أعلنت لبلدية حارة صيدا وخلية ازمة كورونا في حركة "امل" و"حزب الله" في بيان، "تسجيل 3حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا اثبتتها نتائج فحوص أجريت لمواطنين".

بدورها، أعلنت خلية الازمة في بلدة برقايل في بيان، ان "عدد الاصابات بفيروس كورونا المسجلة رسميا في البلدة اصبح 47 مصابا، بالاضافة الى عدد مماثل غير مسجل".

وسجلت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور 16 إصابة جديدة بـ"كورونا"، مشيرة إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 3644 مصاباً، وقد تماثل 1880 منهم الى الشفاء بشكل تام.

ومساء اليوم، ذكرت خلية الأزمة في رحبة انها لم تسجل اي أصابة اليوم، وأن معظم الفحوصات جاءت نتيجتها سلبية، لغاية صدور هذا التقرير الثامنة والنصف مساء.

كذلك، أعلنت بلدية الشيخ محمد عن تسجيل حالة ايجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا وحالتي شفاء في البلدة.

بدورها، ذكرت خلية الأزمة في بلدة القبيات أن عدد الحالات الإيجابية في البلدة بلغ حاليا 25، اثر تسجيل حالتين ايجابيتين جديدتين.