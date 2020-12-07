لبنان

مصلحة الليطاني: لتأمين الاعتمادات لضمان استدامة محطة تكرير الصرف الصحي بزحلة

Lebanon 24
07-12-2020 | 20:05
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها وجهت "سلسلة كتب الى وزارات المالية، الداخلية والبلديات، الطاقة والمياه، البيئة والامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت بموجبها العمل بشكل فوري على تأمين الاعتمادات اللازمة لضمان استدامة تشغيل وصيانة محطة تكرير الصرف الصحي التابعة لمدينة زحلة من قبل مجلس الانماء والاعمار، وذلك تفادياً لوقوع كارثة بيئية وصحية تضاف الى معاناة سكان منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني، في ظل ابداء مؤسسة مياه البقاع عن عدم قدرتها على تسلم وإدارة وصيانة وتشغيل محطة زحلة نظرا لعدم توفر الخبرات البشرية بالإضافة الى وضعها المالي الحرج".
وذكر البيان أنه "في حال عدم تجديد عقد الإدارة الحالية أو إيجاد حلول أخرى سيتدفق 18 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الآتية من المناطق السكنية التابعة لمدينة زحلة دون معالجة، مما سيشكل كارثة بيئية لمياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون تضاف الى الوضع البيئي السيء بسبب تدفق حوالي 45 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي غير المعالج من 69 بلدة واقعة في الحوض الاعلى لنهر الليطاني، علما أن تكلفة بناء محطة زحلة قد بلغت 36.8 مليون دولار اميركي وإن التوقف عن تشغيل المحطة يكون بمثابة هدر للمال العام وللموارد المائية والبيئية".
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