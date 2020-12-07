لبنان

قرار بعزل الهرمل وبعلبك بسبب "كورونا"

Lebanon 24
07-12-2020 | 20:47
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أصدر محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر قراراً يقضي بعزل عدد من المناطق في قضاء بعلبك لمدة أسبوع اعتباراً من 7/12/2020 ولغاية 13/12/2020، بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي: بعلبك - بريتال - اللبورة - بدنايل - النبي شيت - دورس - طاريا - تمنين التحتا - اليمونة - عرسال - حوش الرافقة - رأس بعلبك - الفاكهة الجديدة - العين.

 

كذلك، سيتم عزل مناطق في قضاء الهرمل وهي: الهرمل - القصر - الكواخ، وذلك للمدة المذكورة نفسها.

 
وكان رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق على أسواق بعلبك والمحلات التجارية والتعاونيات والسوبرماركت في المدينة، برفقة أعضاء من المجلس البلدي، رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان وعناصر الشرطة البلدية، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية.
 

ووزع بلوق خلال الجولة كمامات وواقيات للوجه على الأهالي والعاملين في المحال والأسواق، وقال في نهاية الجولة: "أهلنا الكرام، واجهوا التحديات بالتوكل على الله عز وجل، وحافظوا على إرادتكم الصلبة وإيمانكم الراسخ بأن الله هو الشافي والمعافي من هذا الوباء".
 

وأضاف: "الوسيلة الأساس في مواجهة جائحة كورونا، الإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة العامة، والتزام وضع الكمامة، والحفاظ على المسافة الآمنة وتجنب الازدحام وعدم إقامة التجمعات بكل أشكالها، والتعقيم".
 

وأوضح أن "وزارة الصحة أعلنت اليوم أن عدد الأصابات بلغ 984 إصابة، أي بانخفاض ملحوظ، لذلك لا داعي للهلع والخوف وتضخيم الأمور بالشكل الذي تثار فيه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".
 

وختم بلوق: "يمكننا التغلب على هذا الوباء بالمزيد من الوعي وتحمل المسؤولية والتزام ثلاثية الأمان الماسية: كمامة تباعد وتعقيم، ونأمل من تجارنا الكرام أن يكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية كما نعهدهم على الدوام، ووضع الإعلانات الإرشادية للزبائن على واجهات المحلات والمؤسسات للحث على التزام كل الإجراءات التي تقي أهلنا ومجتمعنا من انتشار الوباء".
 
 
 
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