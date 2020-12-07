لبنان

محافظ بيروت استقبل وفداً من لجنة عوائل شهداء المرفأ

Lebanon 24
07-12-2020 | 20:54
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استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه بالقصر البلدي، وفدا من لجنة عوائل شهداء انفجار مرفأ بيروت.
 

وأفاد بيان وزعته دائرة العلاقات العامة في بيروت أن "المحافظ عبود استمع منهم إلى مطالبهم المحقة، خصوصا في ما يتعلق بتحصيل حقوق شهدائهم والضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم".
 

ولفت إلى أن "الوفد طلب من المحافظ عبود المساعدة اللوجستية لتفعيل عمل اللجنة من الناحيتين المادية والمعنوية لتكون على قدر المسؤولية في اكمال مسيرة شهدائها أقله على المستويين الاجتماعي والخيري لجهة تأمين مقر دائم للجنة لمتابعة كل النشاطات واللقاءات".
 

وأشار البيان إلى أن "الوفد ثمن الحس الانساني للمحافظ عبود الذي لم يتوان منذ اليوم الاول للكارثة على الاحتضان الفوري لعوائل الشهداء، خصوصا شهداء فوج اطفاء بيروت من خلال مد يد العون وتقديم كل الدعم المطلوب".
 

وأكد عبود للوفد أنه "سيبقى الى جانب العوائل وسيكون صوتهة في السعي الدائم للحصول على مطالبها كافة التي هي مطالب محقه لا تحتمل اللبس لانها خسرت فلذات اكبادها التي قدمت ارواحها على مذبح الشرف في سبيل هذا الوطن".
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