محافظ بيروت استقبل وفداً من لجنة عوائل شهداء المرفأ

استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه بالقصر البلدي، وفدا من لجنة عوائل شهداء انفجار مرفأ بيروت.





وأفاد بيان وزعته دائرة العلاقات العامة في بيروت أن "المحافظ عبود استمع منهم إلى مطالبهم المحقة، خصوصا في ما يتعلق بتحصيل حقوق شهدائهم والضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم".





ولفت إلى أن "الوفد طلب من المحافظ عبود المساعدة اللوجستية لتفعيل عمل اللجنة من الناحيتين المادية والمعنوية لتكون على قدر المسؤولية في اكمال مسيرة شهدائها أقله على المستويين الاجتماعي والخيري لجهة تأمين مقر دائم للجنة لمتابعة كل النشاطات واللقاءات".





وأشار البيان إلى أن "الوفد ثمن الحس الانساني للمحافظ عبود الذي لم يتوان منذ اليوم الاول للكارثة على الاحتضان الفوري لعوائل الشهداء، خصوصا شهداء فوج اطفاء بيروت من خلال مد يد العون وتقديم كل الدعم المطلوب".