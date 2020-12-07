محتجون يدخلون مبنى وزارة الاقتصاد واعتصام في محيط منزل نعمة

دخل محتجون إلى مبنى وزارة الاقتصاد في وسط بيروت رفضاً لرفع الدعم عن السلع الاساسية، ثم توجه عدد منهم باتجاه الاشرفية للتظاهر امام منزل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة.