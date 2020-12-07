إليكم جديد "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليوم عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، وجاء فيه:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 409 فحوص.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22.



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 761 حالة شفاء.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.



- حالات وفاة: 4.