لبنان

محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء

Lebanon 24
07-12-2020 | 22:19
A-
A+
Doc-P-772882-637429764622734146.JPG
Doc-P-772882-637429764622734146.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقتحم عدد من المحتجين عشاء تقيمه طليقة حاكم مصرف لبنان ندى سلامة في أوتيل "Albergo" بحضور عدد من السيدات وزوجات السياسيين.

وحصلت مشادات كلامية بين ندى سلامة والمحتجين.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غادر اجتماع السرايا الحكومية من دون الادلاء بتصريح (الجديد)
lebanon 24
08/12/2020 01:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عرض أرقام كلفة الاستيراد خلال عامي 2019 و2020
lebanon 24
08/12/2020 01:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضية غادة عون تستدعي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمامها الخميس للاستيضاح منه في ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم
lebanon 24
08/12/2020 01:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رياض سلامة لـ"الحدث": المصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط
lebanon 24
08/12/2020 01:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24

رياض سلامة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:20 | 2020-12-08
01:13 | 2020-12-08
01:07 | 2020-12-08
00:59 | 2020-12-08
00:51 | 2020-12-08
00:44 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website