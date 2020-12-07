محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء

اقتحم عدد من المحتجين عشاء تقيمه طليقة حاكم مصرف لبنان ندى سلامة في أوتيل "Albergo" بحضور عدد من السيدات وزوجات السياسيين.



وحصلت مشادات كلامية بين ندى سلامة والمحتجين.