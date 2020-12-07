لبنان

على وقع الاحتجاجات.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء

Lebanon 24
07-12-2020 | 22:26
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سجل سعر صرف الدولار، مساء اليوم الإثنين، في السوق السوداء، 8200 ليرة لبنانية للمبيع و 8250 ليرة لبنانية للشراء. 
وكان سعر الدولار تراوح صباحاً بين 8050 - 8120 ليرة لبنانية.
 
 
 
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