على وقع الاحتجاجات.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار، مساء اليوم الإثنين، في السوق السوداء، 8200 ليرة لبنانية للمبيع و 8250 ليرة لبنانية للشراء.

وكان سعر الدولار تراوح صباحاً بين 8050 - 8120 ليرة لبنانية.