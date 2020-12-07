لبنان

فتفت يرد على العلاقات الإعلامية لحزب الله.. هذا ما قاله

Lebanon 24
07-12-2020 | 22:33
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أكد الوزير السابق أحمد فتفت في بيان، "حرفية ما جاء في تصريحه بتاريخ اليوم 7 كانون الأول 2020 لنداء الوطن".

وتابع البيان: "رداً على أكاذيب العلاقات الاعلامية لحزب الله يطلب منهم مراجعة دقيقة للمحضر الذي لا بد لديهم تسجيل عنه بحرفية ما قاله السيد حسن نصر الله لوفد من نواب تيار المستقبل ترأسه في حينه وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت بتاريخ 26 كانون الأول 2005".
وكانت العلاقات الإعلامية في حزب الله أصدرت بياناً نفت فيه ما اعتبرته "أكاذيب ومزاعم إدّعاها الوزير السابق أحمد فتفت في حديثه إلى جريدة نداء الوطن حيث قال فيها ان الأمين العام لحزب الله أبلغه أن حزب الله لديه جهاز أمن يعرف كل شيء في لبنان، وحاول من خلال هذا الكلام رمي التهم الباطلة في أكثر من اتجاه وعلى اكثر من صعيد"، كما جاء في البيان.

وأكد البيان أن "السيد حسن نصر الله لم يقل له هذا الكلام بتاتاً، وبالتالي فإن كل ما إدعاه ليس إلا افتراءات عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً".

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