الجيش: خرقان بحريان للعدو الإسرائيلي في 48 ساعة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 6/11/2020 بين الساعة 13.58 و 23.32، تم تسجيل 3 خروق بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 445 مترا، حيث أقدم عناصرها على إطلاق صفارات الإنذار وإلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

وبتاريخ 7/12/2020 الساعة 16.20، خرق زورق حربي معاد البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 166 مترا، ولمدة 30 دقيقة، حيث نزل من الزورق 3 أشخاص وسبحوا معه في اتجاه المياه الفلسطينية المحتلة.

وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".