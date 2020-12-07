جنبلاط: كفى استهتاراً

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "وفق ما سمعت حول انتشار الكورونا ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية كما قيل لي فإن احدى مناطق جبل لبنان تتقدم كل المناطق الاخرى. راجيا التدقيق طبعا واخذ الحيطة والحذر الشديد. كفى استهتاراً".