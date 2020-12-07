"أمن الدولة" يعثر على سيارة مسروقة في بعلبك

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ دورية من مكتب أمن الدولة في بعلبك، تمكنت من العثور على سيارة من نوع (jeep Nissan patrol) كانت قد سرقت من مكتب لتأجير السيارات في بيروت.