جيري ماهر: لا تنسيق بين بهاء الحريري والعونيين

غرد، جيري ماهر، المستشار الاعلامي لرجل الأعمال بهاء الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بدأت بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة بنشر خبر يفيد بأن هناك تنسيق عوني مع بهاء الحريري ولكننا نؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولم ولن يكون هنالك أي تنسيق مع تيار تسبب بإغراق لبنان بالظلام وتمكين حزب الله من السيطرة عليه وخسارة كل الدعم العربي والدولي".