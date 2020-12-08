سلامة أمام النيابة العامة الخميس

استدعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة تحقيق تعقدها معه يوم الخميس المقبل، للاستماع إلى إفادته في شبهات هدر الدولار المدعوم والذي يقدّر بملايين الدولارات.وكشف مصدر قضائي لـ "الأنباء" أن "سلامة تبلغ شخصيا الاستدعاء، وأبدى استعداده للمثول أمامها، والردّ على اسئلتها واستيضاحاتها في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "هذه الجلسة تأتي استكمالا للتحقيق الذي بدأته الأسبوع الماضي مع كبار الصرافين، الذين حصلوا على مبالغ طائلة بالدولار الأميركي وفق منصة المصرف المركزي المحددة بـ 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، والتي تعطي للتجار من أجل دعم السلة الغذائية، مقابل مستندات ووثائق يقدمها التجار".