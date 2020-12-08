لبنان

الحكومة قبل 21 الجاري

Lebanon 24
08-12-2020 | 00:27
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أكدت مصادر "الأنباء" الكويتية ان "الحكومة ستبصر النور قبل 21 الجاري".

وواضح ارتباط هذا الموعد بزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثالثة الى لبنان، في 21 كانون الاول حتى 23 منه، حيث سيأتي هذه المرة مدعوما بموقف ألماني - أوروبي جامع، لن يكون بوسع المنظومة السياسية المعرقلة للحكومة في لبنان مواجهته، من دون المخاطرة الفعلية بمصير لبنان.

وتحدثت المصادر عن ضغوط أوروبية هائلة على كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، لاعتماد المرونة والتنازلات المتبادلة وصولا الى تشكيل الحكومة قبل وصول ماكرون، الذي يشعر بالحاجة الى نجاح مبادرته اللبنانية، في وقته الفرنسي المأزوم، خصوصا بعد انضمام أوروبا، وبالذات ألمانيا، الى مبادرته، بمواكبة من واشنطن، المنشغلة بعملية الانتقال الرئاسي.
المصدر: الانباء الكويتية
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