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لبنان
تعزيز الحماية لدى القضاة
Lebanon 24
08-12-2020
|
00:34
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لوحظ تعزيز الحمايات لدى قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق، في ضوء التجاذبات والتحقيقات الجارية، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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